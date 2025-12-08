歌手の浜崎あゆみ（47）が、Instagramのストーリーズを更新し、家族が増えたことを報告した。【映像】浜崎あゆみの息子たちや愛犬たち（複数カット）2人の男の子を育てている浜崎。Instagramでは自宅に飾った巨大なツリーを眺める息子たちの姿や、大きな鏡越しに撮影した自撮りショットなど、プライベートについてたびたび発信している。また、複数の保護犬たちと暮らしていることも明かしており、2024年4月30日には息子や愛犬