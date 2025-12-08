ノーベル賞受賞の記念講演をする化学賞の北川進・京都大特別教授＝8日、ストックホルム（共同）【ストックホルム共同】ノーベル化学賞を受賞する北川進京都大特別教授（74）が8日、スウェーデンのストックホルム大の講堂で記念講演した。中国の思想家荘子の一見役に立たないものも重要だという「無用の用」という考え方を紹介し「（研究に）強い影響を与えた。無用のものなど存在しない」と話した。また「固体や液体からガスエ