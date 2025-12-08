松戸競輪場のF1「￥JOY×プロスポーツカップ」は初日を終えた。混戦となったガールズの6R。ゴール前で大外を伸びて3着に入ったのが荒川ひかり（30＝茨城）。久々の白星とはならなかったが、ラストの脚はだいぶ戻ってきている。「伊沢さんについて行こうと思ったけど、ちぎれてしまった。その後は冷静に判断できて何とか3着に届いた。（骨折の影響で）ちょっとビビってしまって全力で踏めていない。年明けには脚（腓骨＝ひこ