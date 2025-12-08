【ラ・リーガ】アラベス 1−0 ソシエダ（日本時間12月7日／メンディソローサ）【映像】ダブルハンド誘発の曲芸プレーソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、超絶テクニックを披露した。ドリブル突破の際にボールをふわりと上げると、これが相手の手に直撃。VARが介入できないシチュエーションだったためノーホイッスルとなったが、2人の手に当たる“ダブルハンド”を誘