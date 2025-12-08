俳優の中村雅俊（７４）や秋野太作（８２）、田中健（７４）、岡田奈々（６６）が８日、都内で行われた映画「五十年目の俺たちの旅」（２０２６年１月９日公開）完成披露上映会に登場した。「俺たちの旅」は１９７５年に連続ドラマとして放送開始され、昭和を代表する青春ドラマシリーズとして知られる。今回、初の映画化にあたって、脚本家の鎌田敏夫氏が主演を務めた中村雅俊の監督起用を提案したという。中村は「妙に素直にな