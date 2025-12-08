■これまでのあらすじ夫の希望で退職した妻は、家事と育児を一手に担う生活を続けていた。1歳の子どもが発熱した際も、夫は通院の準備をすべて妻に丸投げする。息子の熱は下がらず、入院することになるが…。入院生活スタート何かと制約の多い付き添い夫に入院を報告すると…？子どもの入院が決まり、付き添いすることになった妻。病院には入院のルールがいくつもあり、制約の多い生活になりそうです。それでも、入院して点滴をし