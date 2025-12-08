お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉が８日、ＭＣを務めるＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に復帰した。２日の放送で同局の鈴木奈穂子アナウンサーが「今日は、大吉さんはお休みです」と告知。休んだ理由の説明はなかったが、３日の放送では鈴木アナが「大吉さんなんですけれど、今週お休みとなります」「メッセージを預かっているので、ちょっと読ませていただきますね」と明かし、「博多大吉です。