前の話を読む。ミチオと横田の会話や態度から秘書課の社員はふたりが親密な関係になっていると確信する。そしてサトコを助けられなかった後悔にさいなまれる。■女にだらしない夫！■怒りを抑えて対応…■太い釘を刺された夫■衝撃の事実！横田とミチオの会話にカットインした秘書課の美人社員に、思わずミチオは見とれてしまいます。それに気づいた横田は不機嫌に。そんな横田には構わず、ミチオに向かって「つきあっているのか？