■これまでのあらすじ夫の冷たい言葉に日々心を削られていた妻は、ひそかに確認した宝くじが“3億円当選”していると知り、この事実だけは夫に伝えまいと決意する。外では温厚に見える夫だが、家の中では厳しく、母が孫に買ったゲームソフトにも不満をぶつけ、妻が返す言葉はすべて「言い訳だ」と退ける。さらに「お前みたいに勉強できない子になったら困る」と傷つく一言を放ち、涙を見ても「泣かないでよ、俺が悪者みたいじゃん