歌手で俳優の福山雅治（５６）が、主演する「映画ラストマン−ＦＩＲＳＴＬＯＶＥ−」（２４日公開）の主題歌を自ら担当し、ロックユニット・Ｂ’ｚの稲葉浩志と“バディ”を結成することが８日、分かった。楽曲タイトルは「木星ｆｅａｔ．稲葉浩志」。福山雅治が作曲、編曲、プロデュースを手がけ、作詞を稲葉浩志が担当する。福山が主演する「ラストマン」では、福山演じる全盲のＦＢＩ捜査官が、大泉洋演じる孤高の刑事