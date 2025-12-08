フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は先週に引き続き「プロ野球名？迷？コンビ」。広島でエース、正捕手として名バッテリーを組んだ佐々岡真司氏と西山秀二氏のコンビが登場した。西山氏は、佐々岡氏からの忘れられない言葉として「スライダーの投げ方を忘れた…」という衝撃告白を回想した。「（佐々岡氏は）１年目、２年目ってスゴかったじゃないで