上越新幹線「たにがわ４１４号」は８日午後８時１分頃、熊谷駅構内で異常な音を感知したことから停車した。ＪＲ東日本によると、ホーム設置のカメラを確認したところ、異音発生前に人が線路を歩いていたことが判明、駅係員と警察で線路内の確認をしたが見つからなかったという。上越・北陸新幹線は大宮―高崎駅間で運転を見合わせ、当初は同８時４０分頃に再開の予定だったが、異音の点検から人の立ち入り事案になったことから