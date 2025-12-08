松戸競輪場のF1「￥JOY×プロスポーツカップ」は初日を終えた。6Rは石井貴子の逃げに乗った神戸暖稀羽（かんべ・ののは、22＝北海道）がゴール前で差して1着。7戦ぶりとなる白星を挙げた。「展開が良かった。自力でカマそうと思ったけど、ちょっと怖くて。最後は何とか、かわせました。松戸はあまりいいイメージがなかったけど、1着が取れましたね」。写真撮影に笑顔とガッツポーズで応えた。