【第26話】 12月8日 無料公開 【拡大画像へ】 小学館は12月8日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第26話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 本作はこの世の何よりもホビーを愛するダウナ―なお姉さんと、中学生の”少年”こと新タ晴の交流が描かれる本格ホビーコメディ。第26話では三枝、新タ、お姉さんの3人で「BEYBLADE BAR TOKYO