誰がいつ落としたのでしょうか？現金約1800万円が落とし物として見つかりました。警察が持ち主を探しています。現金約1800万円が見つかったのは新潟市内にある事業所の敷地内です。事業所の関係者が11月中旬に廃棄物の中から見つけ、新潟北署に届け出ました。警察は12月8日まで持ち主が名乗り出るのを待っていましたが、現れなかったため発表に至ったといいます。警察によると保管できる期間は3か月で、それを過ぎても持ち主が現れ