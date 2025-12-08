（台北中央社）野球のアジアウインターリーグは7日、南部・嘉義市で決勝が行われ、日本社会人選抜は日本プロ野球選抜に5−2で逆転勝ちし2019年以来2回目の優勝を果たした。今年で10回目を迎えたアジアウインターリーグは先月15日に開幕。日本社会人選抜は5日までのレギュラーシーズンを14勝4敗1引き分けの1位で終え、6日のプレーオフでは台湾プロ野球選抜（山）を7−5で破って決勝に駒を進めた。この日は二回、1点を先制するも六回