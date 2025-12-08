１２月８日の道内は、発達した低気圧が北海道の南を通過した影響で広い範囲で湿った雪が降り続いています。空の便にも欠航や遅れが出ています。（向山記者）「午後１時半の札幌市大通公園です。湿った雪が降り続き、軽く握ったら固まるような雪です」発達した低気圧が北海道の南を通過した影響で、広い範囲で湿った雪や雨が降り続いた道内。札幌では昼前から雪が降り始め、あっという間に一面、銀世界となりました。（マチの人）「