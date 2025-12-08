俳優の吉瀬美智子（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。オープンカーでの“優雅なひと時”を公開した。【写真あり】キャメル色の内装がおしゃれ…吉瀬美智子がドライブを満喫した“オープンカー”吉瀬は、オープンカーの助手席に座った写真に「Drive with friends」とつづり、「お天気良く、気分良く、満喫〜」と報告した。この投稿に「初代NAロードスターですね」「ロードスターかな？高級な車もいいけど、オシャレで