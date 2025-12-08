俳優・のんさんが、timeleszの菊池風磨さん（30）主演、極楽とんぼの加藤浩次さん（56）が原作・脚本・監督を務める、日本テレビ系新ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（2026年1月スタート）に出演することが発表され、コメントを寄せました。ドラマは、ヒーローものと密室会話劇を合わせた異色のコメディー作品で、のんさんは“ある理由”によって人と関わらない、会社でも浮いた存在のサエ／火尾紗衣（ひお さえ）役で出演します