８日の松戸競輪８Ｒで海老根恵太（４８＝千葉）が１着となり、通算５００勝を達成した。史上７１人目（男子では６５人目）の記録。海老根は８６期生として２００１年８月（伊東）デビュー。０４年にヤンググランプリを制すなど早くから頭角を現し、０９年の𥶡仁親王牌（青森）でＧ?初優勝。同年のＫＥＩＲＩＮグランプリも制し賞金王にも輝いた。０９〜１１年はＳ班に在籍するなどトップクラスで活躍し、一時代を築いた