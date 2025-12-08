ソフトバンクのドラフト４位右腕・相良雅斗投手（２２＝岐阜協立大）が１１月にトミー・ジョン手術を受けていたことを明かした。相良は８日に福岡市内で行われた新入団会見に出席。右腕に器具を装着した状態で登壇した。本人は痛みを感じていなかったというが、ドラフト後のメディカルチェックで異常が見つかった。右腕は「迷いはあったんですけど、いろんな方々と話してしっかりと手術をしたいなと思った。これから先を見てや