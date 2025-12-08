今年９月の陸上世界選手権（世界陸上）で男子１１０メートル障害５位入賞の村竹ラシッド（２３＝ＪＡＬ）が、念願の?国際大会Ｖ?を誓った。村竹はスポーツニッポンフォーラムによる表彰で特別賞を受賞し、８日に都内で開かれた表彰式に出席。「世界陸上でメダルを目指して挑んだものの５位に終わった。（パリ）五輪に続いて２大会連続で入賞できたけど、正直全く満足していない。まだまだ上にいけると思う」と語った。その上