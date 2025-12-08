年末を元気に過ごすために、かつやに急げ〜！【全写真】かつやの感謝祭「200円引きメニュー」激安ラインナップまとめとんかつ専門店「かつや」が「年末感謝祭」を開催します。12月11日(木)から14日(日)までの4日間限定で、人気メニュー4品が200円の大幅値引きになる、かなりお得なキャンペーンです！店内飲食はもちろん、テイクアウトでも同じく割引価格で利用OK。値引き対象メニューをチェックして、このオトクな機会をしっかり利