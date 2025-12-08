²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¡¢£Â¡Ç£ú¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤È³Ú¶ÊÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤¬£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½£Æ£É£Ò£Ó£Ô£Ì£Ï£Ö£Å¡½¡×¡Ê£²£´Æü¸ø³«¡¢Ê¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ±£æ£å£á£ô¡¥°ðÍÕ¹À»Ö¡×¤ò²Î¤¦¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢°ðÍÕ¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¼çÂê²Î¤Î¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤È±Ç²è¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ß¡ØÌÚÀ±¡Ù¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£