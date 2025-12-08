３日、瀋陽音楽学院による「白毛女」初日の舞台。（瀋陽＝新華社記者／姜兆臣）【新華社瀋陽12月8日】中国民族歌劇の草分け的作品「白毛女」が陝西省延安で初演されてから、今年で80周年となる。遼寧省瀋陽市の瀋陽音楽学院は3日夜、新たに現代的なアレンジを加えた演出による同作品を市内の盛京大劇院で初めて上演した。３日、瀋陽音楽学院による「白毛女」初日の舞台。（瀋陽＝新華社記者／姜兆臣）1945年に延安で誕生した歌