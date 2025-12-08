広島で310試合に登板した川端順氏（65）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。現役時代の東京遠征で行きつけだったカラオケスタジオで遭遇していた大物選手の思い出を明かした。川端氏は現役時代、金石昭人氏、川口知久氏、白武佳久氏、清川栄治氏ら投手陣と新宿にあったカラオケスタジオに遊びに行っていた。「そこに中畑さんがよく来てたんですよ」対戦相手であった巨人の中畑清氏とお店で遭遇し