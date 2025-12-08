【明治安田J1リーグ】浦和レッズ 4−0 川崎フロンターレ（12月6日／埼玉スタジアム2002）【映像】安部裕葵が「完璧クロス」でアシスト長いリハビリ期間から帰って来た男が最高の結果を残した。浦和レッズのFW安部裕葵が復帰2試合目でゴールをお膳立て。Jリーグでは2428日ぶりとなるアシストに、ファンからも感動の声が寄せられた。浦和は12月6日、明治安田J1リーグ最終節で川崎フロンターレとホームで対戦。勢いよく攻め立て、