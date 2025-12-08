在タイ日本国大使館と在カンボジア日本国大使館は、タイ・カンボジア国境付近における軍事衝突に伴い注意喚起を発出した。7月にタイ、カンボジアの両軍が本格的な戦闘に突入後、停戦合意が成立し、10月には和平に向けた共同宣言の署名がなされていた。その後にも国境付近では地雷の爆発や散発的な銃撃等は発生したものの、両国軍間での戦闘には至っていなかった。12月7日に再び戦闘が発生し、国境付近は急速に緊迫化している。タイ