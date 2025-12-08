山形市によりますと、8日の午後6時10分ごろ、山形県山形市滑川地内の雑木林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■12月1日～12月8日のクマ目撃場所（山形市） 12月8日（月曜）午後6時10分頃大字滑川地内の雑木林にてクマ1頭を目撃12月6日（土曜）午後0時55分頃蔵王上野地内の農地にてクマ1頭を目撃12月4日（木曜）午後0時15分頃大字釈迦堂地