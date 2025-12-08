ポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を目指す西武・高橋光成投手が８日、都内で行われたトークショーに参加した。司会者からメジャー移籍への進捗状況を問われた高橋は「どうですかね、ちょっとまだわからないですけど…」と小さく笑って明言を避けたが「来年、野球をするので、野球をするためにもトレーニングをしています」と現況を説明した。トークショーではチームメートの牧野翔矢捕手と軽妙なトークを展開。