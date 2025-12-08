モデルの莉子が、２３歳の誕生日を祝福してもらったことを報告した。今月４日に２３歳の誕生日を迎えた莉子は、８日にインスタグラムで「沢山のお祝いありがとうございます」とつづり、「今日もお仕事現場でお祝いしていただいちゃって、、こんな素敵な写真まで撮っていただいたので載せちゃう」と、満面の笑顔でバースデーケーキを手にする様子を披露。「幸せだぁ。。嬉しい。。」と、喜びをかみしめた。この投稿にファンか