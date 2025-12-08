松戸競輪場のF1「￥JOY×プロスポーツカップ」は初日を終えた。8Rは海老根恵太（48＝千葉、86期）が勝ち、通算500勝を達成した。通算1962戦目。94年の表彰規程改正以降、男子では65人目。▽海老根恵太年内に、しかも地元で達成できて良かった。川越君が“前を取って突っ張ります”と言ってくれたのはうれしかった。前で頑張ってくれた選手と自力時代に後ろを固めてくれた選手のおかげ。これからも1勝ずつ積み上げて600勝を狙