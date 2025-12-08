日本維新の会の奥下（大阪７区）の資金管理団体が２０２３年にキャバクラやラウンジなどに計約１２万円を支出していたことが政治資金収支報告書でわかった。奥下氏は８日、「誤解を生んだ」として、団体に全額を返金する意向を示した。維新の吉村代表は８日、大阪府庁で記者団に「キャバクラに政治資金を使うのは普通に考えておかしい。（支払いは）自分のお金でやるべきだ」と述べた。