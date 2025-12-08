西岡義高氏（資料写真）国民民主党の西岡義高氏（衆院比例南関東）は８日の衆院沖縄北方特別委員会で日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で中国の海洋調査船が資源調査と見られる作業を行っていることに対し「既成事実を積み上げ国際的に中国の（領土権）主張を補強している」として政府へ抗議などの対応を求めた。中国調査船によるＥＥＺ内での不審行動は今年に入り尖閣諸島周辺や鹿児島県の奄美大島西方で確認されている。茂木