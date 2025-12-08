俳優中村雅俊（74）が主演、監督の映画「五十年目の俺たちの旅」（来年1月9日公開）の完成披露上映会が8日、都内で行われた。共演の秋野太作（82）、田中健（74）、岡田奈々（66）と共に舞台あいさつに登場した中村は「監督という大役を仰せつかって、本当に大変でした。皆さんを前にホッとしていると同時に緊張しています。皆さんがこの作品をどう見てるのか、すごく気にしています」。秋野は「熊沢伸六ことグズ六を演じた秋野太