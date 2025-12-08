メ～テレ（名古屋テレビ） 麻薬のケタミンを粉ミルクに混ぜて海外から不正に輸入しようとしたとして、岐阜県高山市のベトナム国籍の男が告発されました。 関税法違反の疑いで岐阜地検に告発されたのは、岐阜県高山市に住む自称解体作業員のベトナム国籍の男(24)です。 名古屋税関によりますと、男は今年10月、他の者と共謀し、粉ミルクにケタミンを混入させて、イギリスからの国際宅配便で中部空港から輸入しようと