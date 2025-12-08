8日朝、大分県中津市の駅で不審物が見つかり、周辺は一時騒然となりました。◇物々しい空気に包まれた大分県中津市の駅。記者「午前9時30分です。不審物が見つかった今津駅では県警の機動隊でしょうか。警察官が準備をしているのが確認できます。これから不審物に対応するものとみられます」地元住民「田舎の駅に不審物が。びっくりしました。通学する人は大変だったと思う」警察などによると、不審物は8日午前6時半ごろ、駅