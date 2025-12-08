女子フィギュアスケートで新潟市出身の17歳・中井亜美選手がオリンピック出場に向け大きく前進です。世界トップスケーターが出場するグランプリファイナルで日本勢最高となる銀メダルを獲得しました。ショートプログラム3位の中井亜美選手。冒頭のトリプルアクセルでは、ショートで失敗した3回転半のジャンプをきれいに着氷します。この日はオリンピック銀メダリストの浅田真央さんが見守っていまし