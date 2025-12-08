Image: XIAOMI 2024年、世界初の三つ折りスマートフォンをファーウェイがリリース。今月、Samsungもついに三つ折りスマホGalaxy Z TriFoldを発売（韓国先行発売）。これに続くのは…どうやらXiaomiかも？ネタ元のXiaomiTimeによれば、Xiaomiが携帯電話業界団体GSMアソシエーションから、ある製品の規格認定をうけたといいます。モデル番号は「2608BPX34C」。これが噂されているXiaomi初の三