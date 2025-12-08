ÉñÂæ¡Ö¥¨¥Î¥±¥ó¡×ÂçÀé°¬³Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È½÷Í¥¤Î¾¾ÀãÂÙ»Ò(53)=º´²ì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²»³Ú·à¡Ö¥¨¥Î¥±¥ó¡×¤Ç²ÈÂ²Ìò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿»ÔÂ¼Àµ¿Æ(76)¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð(26)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¨¥Î¥±¥óÂçÀé°¬³ÚÂô»³¤Î¤´Íè¾ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¸å¤Û¤É..»×¤¤½Ð¤ò½ñ¤­¤Þ¤¹¤Í...¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÀïÁ°¡¦ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤òÄÌ¤¸?¥¨¥Î¥±¥ó?¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦