群馬県太田市の人気洋菓子店が市内の児童福祉施設の利用者に一足早いクリスマスケーキをプレゼントしました。 市内の児童福祉施設に通う子供たちに送られたのは、生クリームたっぷりのいちごのケーキです。 太田市由良町の洋菓子店ル・クレールでは、２００７年から毎年クリスマスケーキの寄付を行っていて、今年で１９回目です。きょうは、ル・クレールの伴場浩二代表が市役所を訪れ直接子