¹ëÉû¼óÁê¤È¾Ð´é¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÍèÆü¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÉû¼óÁê¡¦¹ñËÉÂç¿Ã¤È¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¡¼¥ë¥ºÂç¿Ã¤È¤Ï½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¹Äµï¥é¥ó¤ò¤·¤¿´ÖÊÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î³§¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ·Ú¤¯¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¹ë¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¶¦¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ò¼é¤êÈ´¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ±ûÂ¨±þÏ¢