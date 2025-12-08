群馬県太田市の穂積市長が経済界のトップらと対談し、今年１年を振り返るとともに２０２６年を展望しました。 太田市にあるＳＵＢＡＲＵ本工場の貴賓室で行われた対談には、太田市の穂積昌信市長と太田商工会議所の加藤正己会頭、それに、ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所の福水良太所長の３人が参加しました。３人は、市内の自動車産業に大きな影響を与えた米国関税の対応についてなど今年１年を振り返るとともに、２０２６年の経済を展望