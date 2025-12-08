大分県日出町でテーマパーク「ハーモニーランド」を運営するサンリオエンターテイメント（東京）は8日、施設の大規模リニューアルとホテル建設を進め、同社初の滞在型リゾートを目指すと発表した。初期投資額は100億円で、整備期間は10年を見込む。インバウンド（訪日客）の誘致も強化し、年間来場者を現在の約50万人から200万人に増やす計画だ。