元日本代表FWの柿谷曜一朗氏の妻でタレントの丸高愛実さんが、12月８日に自身のインスタグラムを更新。結婚９周年を迎えたことを報告し、「10年目もよろしくね」などと綴る。家族全員の誕生石が入ったファミリーリングや「Happy Anniversary」と書かれた白いお皿を夫婦で手にした２ショットをアップロードした。 この投稿には、「結婚９周年おめでとうございます」「いつまでも憧れのご夫婦です」「家族思いのところが本