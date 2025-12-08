再審法の改正を目指す議員連盟の総会が12月8日、東京都内で開かれ、袴田巖さんの姉・ひで子さんが出席しました。 【写真を見る】都内で開かれた再審法の改正を目指す超党派議員連盟の総会の様子 ＜袴田ひで子さん＞ 「弟が47年7か月頑張ったということを、国会議員のみなさまのお力でなんとか再審法改正を成立させていただきたい」 8日に衆議院第二議員会館で開かれた再審法の改正を目指す超党派議員連盟の総会。袴田巖さん