公正取引委員会は12月8日、自動車メーカー・スズキの静岡県磐田市にある子会社が部品メーカーに対して、「買いたたき」行為をしたとして勧告を行いました。 【写真を見る】下請け業者と協議せず"同じ値段で製造するよう強制" 「買いたたき」行為をしたとしてスズキ子会社スニックに公取委が勧告 =静岡・磐田市 勧告を受けたのは、磐田市にあるスズキの完全子会社「スニック」です。 公正取引委員会によ