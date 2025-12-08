県内の各市町の代表が郷土の誇りを持って走る「第26回しずおか市町対抗駅伝」が行われ、浜松市北部と清水町がそれぞれの部で優勝を果たしました。 【写真を見る】市の部で優勝した浜松市北部、町の部で優勝した清水町 しずおか市町対抗駅伝は2025年で26回目。最初の中継所にトップで入って来たのは静岡市静岡でした。仙台育英高校に進学し、3年ぶりに出場した松下千紗選手が快走を見せました。 しかし、2区に入ると浜松市北部が