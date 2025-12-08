県内各地が、喜びとともに青とオレンジに染まりました。 8年ぶりのJ1昇格を決めた「V・ファーレン長崎」の記念パレードや報告会が行われ、“ALL NAGASAKI” で、喜びを分かち合いました。 V・ファーレン長崎のJ1昇格を祝い、長崎市をスタートしたパレード。 浦上川沿いの県道には、ファン・サポーター約5000人が詰めかけました。 （長与町から） 「最初は夢み