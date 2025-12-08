青森県警本部青森市の住宅で11月に夫妻が殺害された事件で、母親への殺人容疑で逮捕された長男金本大周容疑者（34）が父親殺害にも関わった疑いが強まったとして、県警が9日に同容疑で再逮捕する方針を固めたことが8日、捜査関係者への取材で分かった。金本容疑者は、長年家族間のトラブルがあったとの趣旨の供述をしており、県警が詳しく調べる。捜査関係者によると、11月18日未明、父親の直人さん（71）を刃物で殺害した疑い